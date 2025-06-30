الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص في بلدة زبدين على أثر إشكال مسلّح

أعلنت قيادة الجيش، أنه "على أثر إشكال مسلّح حصل بتاريخ 25 / 6 / 2025 في مخيم صبرا وشاتيلا بين عصابات لترويج المخدرات، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وبعد عمليات رصد ومتابعة، نفّذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في بلدة زبدين – النبطية وأوقفت المواطنين (م.ش.) و(ه.غ.) و(ع.ق.) والفلسطيني (ع.ع.)، وقد بادر الأول خلال المداهمة وهو أحد أبرز المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات، إلى إطلاق النار نحو عناصر الدورية فردوا بالمثل دون وقوع إصابات. وضبطت كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية".
وأكدت القيادة، أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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