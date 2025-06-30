تدمير مخابئ «الشباب» الإرهابية في الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي، أمس، تدمير مخابئ قيادات ميليشيا حركة «الشباب» الإرهابية في جنوب الصومال، وقال إنه استهدف كهوفاً وقام بتفجير سيارات مفخخة أعدتها عناصر المليشيا في في جنوب البلاد. ووفقاً لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، فقد «شن الجيش الوطني، بالتعاون مع قوات محلية ولاية جوبالاند، عمليةً عسكرية مخططة في بعض المناطق التابعة لمحافظة جوبا السفلى». وطبقاً لما نقلته الوكالة، فقد «استهدفت العملية التي جرت في وقت باكر من صباح الأحد كهوفاً تختبئ فيها قيادات ومليشيات الخوارج لتخطيط الهجمات الإرهابية»، مشيرةً إلى «نجاح القوات الوطنية في تدمير الكهوف وتفجير سيارات مفخخة أعدتها عناصر المليشيا».

وأكد الضباط العسكريون أن «العملية المخططة جزء من الجهود الجارية للقضاء على فلول مليشيا الخوارج في المناطق التابعة لولاية جوبالاند». ويستخدم الصومال عبارة «مليشيا الخوارج» للإشارة إلى حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي التي تشن هجمات تستهدف قوات الجيش والأمن والمدنيين الصوماليين على حد سواء.

وحقق الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة، انتصارات ميدانية ملموسة في الحرب التي يخوضها منذ أكثر من عقد من الزمن ضد عناصر مليشيا «الشباب» الإرهابية، وأكمل مؤخراً سيطرتَه على محافظة «شبيلي الوسطى» الاستراتيجية.