شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: 30 يونيو أنقذت مصر من مشروع ظلامى وفتحت الطريق للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن ثورة 30 يونيو كانت لحظة فاصلة في تاريخ الأمة المصرية، إذ أنقذت الوطن من الوقوع في قبضة مشروع ظلامي يستهدف الهوية، والوطن، والشعب، ويضرب فكرة الدولة الوطنية في عمقها.

وأوضح "عبد العزيز" في تصريحات له، أن حكم جماعة الإخوان كشف خلال عام واحد فقط عن نواياها الحقيقية، فقد سعت إلى فرض أجندتها الأيديولوجية على مؤسسات الدولة، وهمشت كل من لا ينتمي للجماعة، وأطلقت العنان للجماعات المتطرفة في سيناء وغيرها، فكان الخطر يقترب من الجميع، ما دفع الملايين للنزول دفاعًا عن مستقبلهم.

وأشار إلى أن الإخوان لم يدركوا أن مصر أكبر من أي تنظيم، وأن الشعب الذي صبر كثيرًا لن يسمح باختطاف وطنه أو بيعه للخارج. وأضاف: "ما ميّز ثورة 30 يونيو هو أن كل بيت في مصر كان شريكًا فيها، وكل فئة من فئات الشعب نزلت لتقول لا للمؤامرة، ونعم للدولة".

وأكد "عبد العزيز" أن ما تحقق من إنجازات اقتصادية وأمنية بعد 30 يونيو، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو نتيجة مباشرة لوعي المصريين في تلك اللحظة التاريخية، مشددًا على أن الجمهورية الجديدة بُنيت على تضحيات هذه الثورة.

