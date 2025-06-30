ترامب: أذكر الجمهوريين المؤيدين لخفض الإنفاق أنهم بحاجة للفوز بالانتخابات المقبلة

اشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب٬ الى انني "أذكر الجمهوريين المؤيدين ل​خفض الإنفاق​ أنهم بحاجة للفوز بالانتخابات المقبلة"٬ لافتا الى "اننا سنحصل على 10 أضعاف ما سننفقه من خلال النمو القوي".

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