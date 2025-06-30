اشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"٬ نقلا عن نواب في الليكود٫ ان "احتمال تدخل الكنيست لإنهاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتانياهو​ في وقت مبكر ضئيل للغاية"٬ موضحة انها "لن تجرى انتخابات مبكرة ولن يسن أي تشريع يتعلق بمحاكمة نتانياهو". واضافت ان "نواب الائتلاف الحاكم بحثوا ربط اتفاق لإنهاء حرب غزة بوقف محاكمة نتانياهو".

كانت هذه تفاصيل خبر تايمز أوف إسرائيل عن نواب في الليكود: احتمال تدخل الكنيست لإنهاء محاكمة نتانياهو في وقت مبكر ضئيل للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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