صندوق الأمم المتحدة للسكان: مئات من حديثي الولادة في غزة يواجهون خطر الموت بسبب نفاد الحليب

حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن مئات الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات داخل مستشفى ناصر في قطاع غزة يواجهون خطر الموت الوشيك، في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الصحية ونقص الإمدادات الأساسية.

وأشار الصندوق إلى أن حليب الأطفال نفد تمامًا في القطاع، مما يعرّض حياة الآلاف من الرضّع لخطر حقيقي، وسط استمرار الحصار والعدوان وغياب أي حلول إنسانية عاجلة.