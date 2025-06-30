حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن مئات الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات داخل مستشفى ناصر في قطاع غزة يواجهون خطر الموت الوشيك، في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الصحية ونقص الإمدادات الأساسية.
وأشار الصندوق إلى أن حليب الأطفال نفد تمامًا في القطاع، مما يعرّض حياة الآلاف من الرضّع لخطر حقيقي، وسط استمرار الحصار والعدوان وغياب أي حلول إنسانية عاجلة.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق الأمم المتحدة للسكان: مئات من حديثي الولادة في غزة يواجهون خطر الموت بسبب نفاد الحليب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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