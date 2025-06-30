أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تصريح له الى أن "الحكومة الاسرائيلية أضاعت عاما دون تقديم عملية سياسية لإنهاء الحرب بغزة والحرب مستمرة بلا رؤيا".

كانت هذه تفاصيل خبر لابيد: الحكومة أضاعت عاما دون تقديم عملية سياسية لإنهاء الحرب بغزة والحرب مستمرة بلا رؤيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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