كرامي: موقفي من سلاح حزب الله مطابق لموقف ورؤية الدولة

أكد رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي أن "موقفه من سلاح "حزب الله" مطابق لموقف ورؤية الدولة، والدستور الذي يقول إن لبنان دولة ذات سيادة، والسلاح يُفترض أن يكون بيدِ الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية".

واشار كرامي في حديث لـ"الشرق الأوسط"، الى "ان ذلك لا يمنع حقنا بتحرير أرضنا بكل الوسائل المتاحة، وهذا مذكور في البيان الوزاري وخطاب القَسَم".

وعن دعمه، في مرحلة سابقة، سلاح "الحزب" بوصفه ردعاً لإسرائيل وحامياً للبنان، لفت الى ان "بعد الحرب الأخيرة، تبيَّن أن هناك تفوقاً إسرائيلياً تقنياً واستخباراتياً وعسكرياً، ومن ثم فإن ما يحمي لبنان راهناً هو استراتيجية وطنية وليست عسكرية حصراً، تلحظ بشكل أساسي محاربة الفساد والاعتماد على الذكاء الاصطناعي".

واوضح أن "العلاقة مع الحزب ليست مقطوعة، لكنها لم تعد كما كانت عليه في السابق نتيجة وضع الحزب اللوجيستي"، قائلا: "نعتقد أنه يُفترض أن يكون هناك اعتراف بالخطأ، وإعادة تقييم للأوضاع وللخروقات التي أدت إلى ما أدت إليه".

وشدد كرامي على أن "الأهم، وفي الطريق إلى حصرية السلاح، ألا يشعر أي فريق بأنه مستهدَف أو يجري الاستفراد به".