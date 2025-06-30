عبدالله دعا الحكومة إلى إلغاء الطبقية في الملفات الاجتماعية

دعا عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله الحكومة إلى إلغاء ما وصفه بـ"الطبقية" في مقاربة الملفات الاجتماعية، منتقدًا الإهمال المستمر للمتقاعدين في القطاع العام، واعتماد ​سياسة​ الكيل بمكيالين في دعم بعض الصناديق.

وأشار عبدالله إلى أنّ المواطن اللبناني لا يزال ينفق أكثر من ٧٠ بالمئة من كلفة استشفائه ودوائه، معتبرًا أن هذه النسبة تُعد من بين الأعلى في العالم، ما يفرض مقاربة أكثر عدالة وشمولًا من قبل الدولة في ما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والصحية.