اشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الى أننا "سنشهد مشادة سياسية اليوم والمطالبة يإدراج القانون المعجل المكرر بشأن ​قانون الانتخابات​ عمل سياسي وهذا البند غير مطروح حالياً على جدول أعمال الجلسة التشريعية". ولفت في تصريح لقناة الـ"MTV"، الى أن "الخروج من الجلسة موقف وحق لكل فريق سياسي وفي حال تطيير النصاب تتوقف الجلسة وإذا بقي النصاب مؤمّناً فستُستكمَل الجلسة".

كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب قبل الجلسة التشريعية: سنشهد مشادة سياسية اليوم والخروج من الجلسة موقف وحق لكل فريق سياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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