وصول ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع الى جزين ليلا

وصلت ذخائر القديسة ​تريزيا​ الطفل يسوع الى جزين ليلا، على اصوات اجراس الكنائس حيث استقبلت في كنيسة السيدة جزبن، ونقلت بعدها الى كنيسة مار مارون الرعوية، ورفعت الصلوات في حضور جمع غفير من المؤمنين.

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