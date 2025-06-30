الجيش الإسرائيلي اصدر أوامر إخلاء شمال القطاع وشرق مدينة غزة

اصدر الجيش الاسرائيلي "تحذيرا خطيرا الى كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة وجباليا وفي أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، اجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزله، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر".

واشار الى ان "القوات الاسرائيلية تعمل بقوة شديدة جداً في هذه المناطق وهذه الأعمال العسكرية سوف تتصاعد، وستشتد وستمتد غربًا الى مركز المدينة لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية".

واضاف "ان القوات الاسرائيلية تتواجد في منطقة محور صلاح الدين ولذلك تم أغلاق المحور، أخلوا فوراً غرباً وبعدها جنوباً الى منطقة المواصي عبر طريق الرشيد".