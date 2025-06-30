الرئيس عون أكد لقائد اليونيفيل ضرورة انسحاب اسرائيل من التلال الخمس لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون للقائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال Diodato Abagnara، أهمية استمرار عمل "اليونيفيل" إلى جانب الجيش اللبناني في الجنوب، لتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، مشدداً على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخمس، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً.

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