أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال الباروك

أعلنت "​أوجيرو​" في بيان أن عطلا طرأ على سنترال الباروك، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

واشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.