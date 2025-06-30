فياض بشأن ورقة توم براك: هذا الموضوع يناقش وإسرائيل لم تطبق وقف إطلاق النار

أشار النائب ​علي فياض​، في حديث لـ"mtv" قبيل بدء الجلس التشريعية بشأن ورقة توم براك، الى أن "هذا الموضوع يناقش ولما (يكون عنا تعليق رح نعلنو) وإسرائيل لم تطبق ​وقف إطلاق النار​ ولم تلتزم بتطبيق الـ1701".

ولفت فياض، الى أن "اتفاق وقف النار نصّ على سحب السلاح بدءا من جنوب الليطاني باتجاه الحدود وراجِعوا المحاضر".