وزارة الأشغال: تدابير سير موقتة اعتبارًا من اليوم بسبب أعمال صيانة على جسر الفيدار

أعلن المكتب الإعلامي في ​وزارة الأشغال العامة والنقل​، أنّ "في إطار خطّة وزارة الأشغال لتأهيل الطّرق وصيانة الجسور على امتداد الأراضي اللّبنانيّة، تُباشر إحدى الشّركات المتعهّدة، اعتبارًا من مساء الإثنين 30 حزيران 2025، تنفيذ أعمال صيانة واستبدال فاصل التمدّد والانكماش على ​جسر الفيدار​- المسلك الغربي".

وأوضحت في بيان، أنّ "الأعمال تجري يوميًّا من السّاعة التّاسعة مساءً ولغاية الخامسة فجرًا، ممّا يستدعي تحويل السّير على الطّريق البحريّة بين مستيتا وجبيل، في الاتجاه المؤدّي إلى بيروت خلال فترة الأشغال". ودعت المواطنين إلى "التّعاون الكامل"، مشدّدةً على "ضرورة الالتزام بإرشادات قوى الأمن الدّاخلي ولافتات السّير التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، حرصًا على السّلامة العامّة وتفاديًا لأي ازدحام مروري".