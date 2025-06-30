اللواء شقير استقبل السفير الأردني والقائم بالاعمال العراقي

التقى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه في المديرية، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان وليد الحديد وعرض معه المستجدات على الساحة الإقليمية.

كما التقى اللواء شقير القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى لبنان السيد محمد رضا الحسيني وبحثا في العلاقات الثنائية بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.