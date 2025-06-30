أبو جودة ترأس اجتماعًا إداريًا ركز على تحسين الانتاجية وتعزيز جودة الخدمات

ترأس محافظ البقاع كمال أبو جودة اجتماعًا إداريًّا في مكتبه في سراي زحلة، حضره رؤساء المصالح والدّوائر الممثَّلة في المحافظة.
وتمّ خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الإداريّة والخدماتيّة، أبرزها تحسين الإنتاجيّة، تنظيم دوام العمل، وسبل تعزيز جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
وأكّد أبو جودة "أهميّة تفعيل التّعاون بين مختلف الإدارات، لضمان حسن سير العمل واستمراريّة المرفق العام".
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