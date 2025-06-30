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مدير الأمن الداخلي بحث مع القائد الجديد لليونيفيل بالأوضاع الأمنية وتعزيز التعاون والتنسيق

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مدير الأمن الداخلي بحث مع القائد الجديد لليونيفيل بالأوضاع الأمنية وتعزيز التعاون والتنسيق

استقبل المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء ​رائد عبد الله​ في مكتبه بثكنة المقر العام، القائد الجديد لقوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (UNIFIL) اللّواء DIODATO ABAGNARA، في زيارةٍ جرى خلالها البحث في سبل تعزيز التّعاون والتّنسيق، كما جرى التّداول في الأوضاع الأمنيّة في البلاد؛ لا سيّما عند الحدود الجنوبيّة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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