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رئيس النواب يكلف الحكومة بتقديم بيان عن المستأجرين الأصليين للإيجار القديم

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رئيس النواب يكلف الحكومة بتقديم بيان عن المستأجرين الأصليين للإيجار القديم

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود حسين

الإثنين، 30 يونيو 2025 02:04 م

طلب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من الحكومة بإعداد بيانا عن عدد المستأجرين الأصليين لشقق ووحدات الإيجار القديم وموافاة المجلس به قبل نهاية الجلسة العامة اليوم.

مجلس النواب يناقش تعديل قوانين الإيجار ويطلب إحصائيات بأعداد المستأجرين الأصليين
 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بـ قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقال رئيس المجلس: وردت عدة طلبات من بعض النواب عن بيانات وإحصائيات عدد المستأجرين الأصليين وأعدادهم.. أرجو إعداد هذا البيان وتقديمه للمجلس قبل نهاية الجلسة.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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