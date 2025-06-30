شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تشارك فى الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يُشارك وفد من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في فعاليات الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، والتي تُعقد حاليًا في جنيف خلال الفترة من 16 يونيو إلى 9 يوليو 2025.
تهدف هذه المشاركة إلى حضور جلسة اعتماد التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لمصر المقرر انعقادها يوم الأربعاء 2 يوليو المقبل، جدير بالذكر أن الجلسة الرئيسية لمصر قد عُقدت في 28 يناير 2025.
كما ستحضر المنظمة الأنشطة المخصصة للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية والعربية.
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