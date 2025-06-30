شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية: لن نتخلى عن المستأجرين.. ولدينا حصر للأراضى لتوفير سكن بديل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة لديها حصر بالأراضي في كل المحافظات والتي يمكن تخصيصها لتوفير وحدات سكنية للمستأجرين في الإيجار القديم، وذلك ردا على طلب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، للحكومة بشأن تقديم بيان للمجلس بعدد الأراضي المتوقع تخصيصها للوحدات البديلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقالت وزيرة التنمية المحلية: عندنا حصر للأراضي في كل المحافظات، والمحافظات التي ليس لها بديل ممكن نأخذ من أراضي الإصلاح الزراعي، وتابعت: أنا في الحكومة من عشر سنوات وعندما قولنا نقضى على العشوائيات فعلا نفذت وعدها والناس كانت قاعدة في العشوائيات والحكومة نفذت عهدها، معتقدش ممكن نتخلى عن أهالينا المستأجرين في الإيجار القديم.