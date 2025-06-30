الشعب الجمهورى يهدى أغنية "قائد أسد" إلى الرئيس احتفالا بثورة 30 يونيو

نشر حزب الشعب الجمهوري فيديو غنائى احتفالا بالذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو بعنوان "قائد أسد" وأهداها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ذكرى ثورة أنقذت وطنا وأحيت أمة.

وتحت شعار "ثورة 30 يونيو إرادة شعب استعادة الوطن"، قال الحزب :"إلى من لبّى نداء شعبه، ووقف في لحظة فاصلة من عمر الوطن، إلى القائد الذي اختاره المصريون بقلوبهم قبل صناديقهم، نهديك هذه الأغنية في ذكرى ثورة كتبناها معك بالوعي، والإرادة، والدم.

من حزب الشعب الجمهوري، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. شكرًا لأنك كنت حيث يجب أن يكون القائد.