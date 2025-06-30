شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية النواب": نوافق على قانون الإيجار القديم ولا نبحث عن ترند أو شعبية زائفة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون الإيجار القديم، وقال إن مجلس النواب تصدى لتشريعات في غاية الأهمية، وهناك ناس هربت من ذلك.

وتابع الحسيني: "أنا داخل على انتخابات برلمانية وناس مستنيانا وممكن نعمل ترند على حساب القضية، ممكن تاخد شعبية زائفة، والناس بتعرف تميز، الكلمة مسئولية والمسئولية أمانة، عندنا عقارات تقع على ناس تموت لأن لا يوجد صيانة، عايز تحل ما تحل، عملنا قانون لحل هذه المشكلة، وألزمنا الحكومة بتوفير مساكن للمستحقين المستأجرين، وعندك 7 سنين عشان تعمل دا، وأنا مع المالك والمستأجر وتوفير أوضاع حقيقية لكل من الطرفين ولا ننحاز لطرف دون الآخر، ونقول كلمة حق".

واختتم وكيل لجنة الإدارة المحلية كلمته قائلا: أوافق على مشروع القانون من منطلق المسئولية الوطنية.