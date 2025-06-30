شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: "لا يتعامى عن مكتسبات ثورة 30 يونيو إلا من كان في قلبه مرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الأحداث التي يشهدها الإقليم والعالم حاليا تجعلنا ندرك بشكل أعمق قيمة وضرورة ثورة 30 يونيو 2013، فلولا هذه الثوره المباركة لكانت مصر الآن جزء من سيناريو الفوضى والدمار الذي أرادوه للمنطقة بالكامل .

وتابع"جاد الكريم" ثورة 30 يونيو بعد 12 عاما تعيد قراءة نفسها وتفصح عن بعض مكنوناتها، وتبرهن على حتميتها ودورها في حفظ مصر، أرضاً وشعباً وجيشاً ودولة .

وأكد أنه لا يتعامى عن مكتسبات ثورة 30 يونيو إلا من كان في قلبه مرض، فالدولة التي حافظت على استقرارها ووحدتها وسلامة أرضها تشهد على صحة المسار ونجاح المسيرة ، والدولة التي نجحت في تشييد بنية أساسية قوية وفتحت شرايين للتنمية، وعالجت اختلالات تنموية عميقه على مستوى الريف والمناطق العشوائية تؤكّد أننا على الطريق الصحيح، الدولة التي ضاعفت من قوة وهيبة جيشها، وفرضت كلمة الأمن ووفرت الأمان لمواطنيها وزائريها، واستطاعت الصمود في وجه تحديات عاتية من حروب وجوائح صحية تثبت ان المصريين يجنون ثمار 30 يونيو.

وتابع: نعم لا يزال الطريق طويلا، والتحديات قائمة، ولا يزال هناك الكثير الذي يجب فعله، لكن المقدمات والمعطيات تشى بأننا سننجح وسنصل وسننجو مما أرادوه لنا .