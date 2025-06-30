"تاتش": نستكمل العمل لاستعادة الـ10 بالمئة المتبقية من تحسين خدمة الشبكة بالمناطق المتضررة

أعلنت شركة "​تاتش​"، أنّ "استتباعًا لتنفيذ خطّة عملها الّتي كانت قد كشفت عنها في آذار الماضي، والمتعلّقة باستعادة 90% من خدمة شبكتها في المناطق المتضرّرة من الحرب الأخيرة في كل من الجنوب، البقاع والضاحية الجنوبية، فالشّركة مستمرّة في أعمال الصّيانة الخاصّة بالمحطّات المتواجدة في تلك المناطق، وتعمل بالتّنسيق اليومي مع ​وزارة الاتصالات​ لتحقيق مزيد من التّحسين على خدمة تغطية شبكتها؛ لتخطّي نسبة الـ90% المحقَّقة حتّى الآن".

وأشارت في بيان، إلى "أنّها تنتظر الحصول على إذن للدّخول إلى المواقع المتبقّية الّتي يحظر عليها الوصول إليها حاليًّا في الجنوب لأسباب أمنيّة، والواقعة في المناطق الحدوديّة، لإتمام أعمال التّرميم"، لافتةً إلى "أنّها في سياقٍ متواز، تُوظّف الاستثمارات اللّازمة والمتَّفق عليها مع وزير الاتصالات ​شارل الحاج​، لتطوير شبكتها بعد غيابٍ تام لأي استثمار على مدى الأربع سنوات الماضية، بعدما رسمت الخطوط العريضة لتحسين الشّبكة، والّتي تعمل على تحقيقها بالتّنسيق مع الوزارة".

وأوضحت الشّركة أنّ "خطّة عمل تطوير الشّبكة تشمل التّغطية، السّعة وتعزيز بعض سمات الخدمة، وترتكز على المكوّنات التّالية: تعزيز التّغطية، توفّر الشّبكة والمحطّات، تعزيز الخدمة، تحسين جودة خبرة الزّبون، وخطّة الجهوزيّة لموسم الصّيف".

وفي التّفاصيل المتعلّقة باستعادة خدمة الشّبكة، ذكرت أنّ "لديها 25 محطّة خارج الخدمة لأسباب متعدّدة، إلّا أنّ أغلبيّة هذه المحطّات تقع على طول الخط الحدودي، علمًا أنّ جودة الاتصالات في تلك البلدات تتأثّر بعض الشيء من حين لآخر بسبب الضّغط المتنامي خلال أوقات الذّروة".

كما ركّزت على أنّ "في المقابل، عملت الشّركة على استحداث حلول بديلة وعمليّة، أبرزها استبدال تلك المحطّات بالمحطّات النقّالة (MBTS) في حوش صور، ميس الجبل والخيام. وبتوجيهات من الحاج لتوحيد الجهود، تنسّق "تاتش" مع "أوجيرو" لسدّ فجوات التّغطية كلّما استدعى الأمر؛ وتأمين استمراريّة الاتصال بشبكة الإنترنت بشكل مستدام".