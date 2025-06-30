مصدر لبناني لـ"أ ف ب": لبنان يطلب ضمانات من بينها انسحاب اسرائيل وتسليم الأسرى للالتزام بنزع سلاح حزب الله

أفاد مصدر رسمي ​لبنان​ي لوكالة "فرانس برس"، بأن "لبنان يعمل على تحضير ردّ على طلب المبعوث الأميركي من المسؤولين في البلاد الالتزام رسميا بنزع سلاح حزب الله، يتضمّن المطالبة بضمانات لا سيما انسحاب إسرائيل من أراضيه"

وقال المصدر إن "السفير الأميركي إلى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك أوصل هذه الرسالة إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته البلاد في 19 حزيران".

وأضاف المصدر "يحضّر رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت".

وأوضح أن "الجانب اللبناني في رده يطلب ضمانات بوقف الخروقات الاسرائيلية، والانسحاب من النقاط الخمس، وإطلاق سراح الأسرى وترسيم الحدود بالإضافة إلى موضوع إعادة الإعمار".

وبحسب المصدر الرسمي اللبناني، فإن "المبعوث الأميركي لم يتطرق إلى مسألة تطبيع العلاقات مع اسرائيل خلال زيارته لبنان".