الحاج حسن: نحن أقوياء بإيماننا ولن نرضى بالتطبيع أو الاستسلام

أكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، خلال المجلس المركزي الذي أقامه "​حزب الله​" في بلدة سحمر، أنّ الحزب رغم خسارته عددًا من عناصره، بات اليوم "أكثر قوة وعزيمة وثباتًا على خياراته".

وشدّد الحاج حسن على أنّ الحزب "لم يتراجع بل ازداد التزامًا وحضورًا في المجالس والمواقف"، لافتًا إلى أنّ الضربات التي تلقاها "لم تكسره ولن تسقطه"، مشيرًا إلى حضور واسع لعوائل الجرحى والأسرى والمقاتلين في مختلف الأنشطة.

في ملف ​التطبيع​، رأى الحاج حسن أنّ "الولايات المتحدة تحاول جرّ ما تبقى من الدول العربية إلى مسار التطبيع والانهيار أمام الكيان الصهيوني، تحت غطاء أميركي وبدعم كامل على مستوى التخطيط والتنفيذ والتسليح"، وأكّد رفض الحزب المطلق لهذا المسار، قائلاً: "لن نطبع، لن نستسلم، لن نسلّم".

ورأى أنّ "القوة لا تصنع حقًا ولا تغيّر حقيقة"، مضيفًا أنّ "إسرائيل لم تكن لتكون قوية لولا الدعم الأميركي المباشر"، محذرًا من "محاولات فرض الروايات السياسية بالقوة".

وفي ما يتعلق بالتصعيد المستمر، أشار الحاج حسن إلى أنّ "الدولة مسؤولة"، معتبرًا أنّه من "المستغرب التركيز على ​المقاومة​ وسلاحها في ظل استمرار العدوان والاغتيالات". ودعا إلى "وقف العدوان والانسحاب من الأراضي والبدء بإعادة الإعمار"، معتبرًا أنّ "النقاشات الوطنية تُفتح حينها، لا عبر الاستهداف السياسي، بل على أساس السيادة الحقيقية".

وختم بالتأكيد على أنّ "الحزب ليس ضعيفًا بل قوي بحضوره وقدراته وبالبيئة التي تحتضنه".