اعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية ال​إيران​ية في لبنان في بيان بانها ستفتح بعد غد الأربعاء في 2 تموز، بين الثانية والسادسة مساء، سجل التعازي "تكريما ل 610 شهداء من أبناء الشعب الإيراني ارتقوا بسبب العدوان الصهيوني"، الذي استهدف إيران"، في مقر السفارة – بئر حسن.

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الإيرانية: فتح سجل التعازي الأربعاء تكريما لشهداء العدوان الصهيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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