وزارة الاشغال أعادت فتح طريق قناطر زبيدة المحاذي لنهر بيروت بعد أن تسبب انهيار بإقفاله لأكثر من 5 سنوات

أعادت ​وزارة الأشغال​ العامة والنقل فتح طريق قناطر زبيدة المحاذي لنهر بيروت، أمام المواطنين، وهو مسلك حيوي يربط قضاءَي بعبدا والمتن مرورا بالحازمية، الديشونية والمنصورية، بعد أكثر من خمس سنوات على الانهيار الذي طال هذا الطريق وأقفله رغم قربه من مرافق حيوية أبرزها مستشفى "بيل ڤيو".

وقد تم تنفيذ هذه الخطوة بالتنسيق الكامل مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وقائد منطقة جبل لبنان العميد جوزف مسلّم، وعناصر الدفاع المدني، حيث قام أحد متعهدي الوزارة بإزالة الأتربة والصخور والعوائق التي كانت تعرقل المرور وتُشكل خطرا على السلامة العامة.

وفي موازاة ذلك، باشرت الوزارة إعداد دراسة هندسية شاملة ودفتر شروط بالمواصفات الفنية اللازمة، تمهيدا لإطلاق مشروع إعادة تأهيل الطريق بصورة نهائية، وذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة وضمن إطار قانون الشراء العام.

وأكدت الوزارة استمرار التزامها بتأمين شبكة الطرق بما يخدم المصلحة العامة ويُسهم في تعزيز ربط المناطق وتسهيل تنقّل المواطنين.