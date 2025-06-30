افادت معلومات لـ "النشرة" بان المدعو "ب.ح" من بلدة ​زفتا​ في جنوب لبنان وهو صاحب محل لبيع لحوم الدجاج، ادعى لدى مخفر زفتا بانه تعرض ل​سرقة​ مبلغ مالي، حيث عملت القطعة المعنية على التحرك بصورة فورية، الامر الذي ادى الى توقيف السارق وضبط مبلغ ١٢٠٠٠ دولار وربع ليرة ذهبية، وتمت اعادتها الى المدعي بناء لاشارة القضاء وتم توقيف السارق.

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف سارق في بلدة زفتا واعادة مضبوطات لاصحابها بقيمة 12 الف دولار اميركي وربع ليرة ذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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