"النشرة": بري أرجأ الجلسة التشريعية إلى الساعة 11 من قبل ظهر الغد

أفادت مراسلة "النشرة" في مجلس النّواب، بأنّ "رئيس المجلس ​نبيه بري​ أرجأ الجلسة التّشريعيّة إلى السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثّلثاء".

وكان المجلس قد أقرّ في جلسته الصّباحيّة، تعديل وإلغاء مواد بالقانون الصّادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025) ومشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 317، الرّامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقيّة قرض بين الجمهوريّة اللّبنانيّة والبنك الدولي، لتنفيذ مشروع الطّاقة المتجدّدة وتعزيز نظام الطّاقة في لبنان، ومشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 298، الرّامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025، لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة.

وأقرّ أيضًا مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم 385، والرّامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامّة لعام 2025 في باب وزارة التّربية والتّعليم العالي، لإعطاء مساهمة لصندوق التّعاضد وأفراد الهيئة التّعليميّة في الجامعة اللّبنانيّة، لتغطية المساعدات الاجتماعيّة والصّحيّة، بالإضافة إلى مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم 410، الرّامي لمنح المتضرّرين من الحرب الإسرائيليّة على لبنان بعض الإعفاءات من الضّرائب والرّسوم، وتعليق المهل المتعلّقة بالحقوق والواجبات الضّريبيّة معدّلًا.