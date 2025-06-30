رسامني استقبل البساط ووفدًا من الاتحاد اللبناني لليخوت وبحث مع البستاني بشؤون إنمائية

عقد وزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​ اجتماعًا مع وزير الاقتصاد والتّجارة ​عامر البساط​، في مكتبه بالوزارة، حيث تمّ البحث في الملفّات ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل رسامني أيضًا النّائب ​فريد البستاني​، وتمّ التّداول في آخر المستجدّات، وفي عدّة مواضيع إنمائيّة تُعنى بها الوزارة وتصبّ في مصلحة المواطنين اللّبنانيّين.

كما التقى وفدًا من الاتحاد اللّبناني لليخوت برئاسة ربيع سالم، ترافقة كورين شداد ممثِّلة النّادي اللّبناني للسّيّارات والسّياحة، وجيربال كاراي كوبودلو وخيرالله خيرالله، واطّلع منهم على أوضاع الإتحاد والنّشاطات الّتي يقوم بها.