وزير العدل: صندوق تعاضد القضاة سيستمر بأداء دوره الحيوي بالحفاظ على حقوق القضاة

لفت وزير العدل ​عادل نصار​، إلى أنّ "مجلس النّواب برئاسة نبيه بري، صوّت مشكورًا، على قانون تمويل ​صندوق تعاضد القضاة​، وهو القانون الّذي كانت لجنة المال والموازنة برئاسة النّائب ابراهيم كنعان، قد أقرّته سابقًا".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "بذلك، سيستمر الصّندوق في أداء دوره الحيوي في الحفاظ على الحقوق الحاليّة لقضاة لبنان"، مذكّرًا بأنّ "هذا القانون لا يمنح القضاة أي حقوق أو مداخيل إضافيّة أو جديدة".