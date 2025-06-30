عضو بالبنك المركزي الأميركي: التأثير الكامل للرسوم التجارية على الاقتصاد لم يظهر بعد

اشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في أتلانتا رافائيل بوستيك إلى إن التأثير الكامل للرسوم التجارية، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، على الاقتصاد لم يظهر بعد.

وأوضح بوستيك في فعالية استضافتها ماركت "نيوز إنترناشونال"، "أعتقد أن الأسعار سترتفع فعليا، إنها مسألة وقت وليس احتمالا".

وأشار إلى أن الشركات تؤجل حاليا زيادة الأسعار في الوقت الذي تبحث فيه عن مزيد من وضوح الرؤية لتجنب استمرار القيام بتعديلات محدودة للأسعار مما يثير غضب عملائها.