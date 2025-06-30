عبد العاطي أكد لويتكوف ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات

شدّد وزير الخارجيّة المصريّة ​بدر عبد العاطي​، خلال اتصال هاتفي مع مبعوث الرّئيس الأميركي الخاص للشّرق الأوسط ​ستيف ويتكوف​، على "ضرورة استئناف وقف إطلاق النّار في ​قطاع غزة​ والإفراج عن الأسرى، وذلك توطئةً لاستدامة وقف إطلاق النّار، وتحقيق رؤية الرّئيس الأميركي دونالد ترامب بإرساء السّلام الشّامل في الشّرق الأوسط".

وأكّد "ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة والطبيّة، في ظلّ التّدهور الحاد للأوضاع الإنسانيّة بالقطاع"، مشيرًا إلى "تطلّع مصر لاستضافة المؤتمر الدّولي للتّعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزّة، فور التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النّار، وذلك بالتّعاون مع الحكومة الفلسطينيّة والأمم المتّحدة"، مستعرضًا الاتصالات الّتي تجريها مصر في هذا الإطار.

وركّز عبد العاطي على "ضرورة طرح أفق سياسي للقضيّة الفلسطينيّة يحقّق تطلّعات وآمال ​الشعب الفلسطيني​ في إقامة دولة مستقلّة، بما يجنّب المنطقة تكرار حلقات التّصعيد والتوتّر المتكرّرة، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشدّد أيضًا على "أهميّة ضمان التزام إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النّار، بما يسهم في خفض التّصعيد، ويفتح المجال أمام المسارات السّياسيّة والدّبلوماسيّة"، لافتًا إلى "دعم مصر لاستئناف المفاوضات الخاصّة بالبرنامج النّووي الإيراني، والجهود كافّة الرّامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة ​الشرق الأوسط​".