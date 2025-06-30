"سرايا القدس": فجّرنا منزلًا بقوة إسرائيلية شرق خان يونس وفور وصول قوات النجدة اشتبكنا معها

ذكرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا أوقعنا قوّةً إسرائيليّةً راجلةً في كمين محكم، بتفجير منزل تحصّنوا بداخله شرق مدينة خان يونس، كان قد تمّ تفخيخه مسبقًا بعبوات مضادّة للأفراد والتّحصينات".
وأوضحت في بيان، أنّ "فور وصول قوّات النّجدة الّتي هرعت إلى المكان، اشتبكنا معها بالأسلحة الرشّاشة وقذائف الـ"RPG"، ما استدعى تدخّل الطّيران المروحي بكثافة ناريّة ودخانيّة لإنقاذ من تبقّى من جنوده على قيد الحياة، وذلك يوم السّبت بتاريخ 28/06/2025".
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