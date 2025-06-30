البيت الأبيض: استئناف المفاوضات التجارية مع كندا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستستأنف المفاوضات التجارية مع كندا على الفور، وذلك عقب قرار أوتاوا إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية.

وقال هاسيت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية، ردًا على سؤال بشأن استئناف المحادثات: «بالتأكيد».

وأوضح أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد طالب الجانب الكندي بإلغاء الضريبة خلال اجتماع مجموعة السبع الذي عُقد مؤخرًا في كندا.

وأضاف: «لقد درسوا الأمر ووافقوا عليه، وبالتأكيد، هذا يعني أننا قادرون على العودة إلى طاولة المفاوضات».

وكانت كندا قد أعلنت في وقت سابق استعدادها لاستئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، على أمل التوصل إلى اتفاق، وذلك بعد أن أوقف ترامب هذه المحادثات احتجاجًا على فرض الضريبة الرقمية.