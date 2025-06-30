إجلاء أكثر من 50 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في تركيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الوكالة التركية لإدارة الكوارث «أفاد»، اليوم الاثنين، عن إجلاء أكثر من 50 ألف شخص إثر حرائق الغابات التي طالت عدة محافظات من البلاد.

وأكدت الوكالة عبر منشور لها على منصة «إكس» أن «أكثر من 50 ألف مواطن في 41 بلدة نقلوا موقتا إلى مناطق آمنة».

وكانت منطقة سفري حصار التابعة لولاية إزمير غربي البلاد الأكثر تأثّرا بالحرائق المشتعلة منذ أمس الأحد.

وبحسب الوكالة تم إجلاء ما يقارب الـ 42300 شخص، في حين أجلي 2936 شخصا و1500 فرد من محافظتي مانيسا وهاتاي.

وأكدت الوكالة أن النيران ألحقت أضرارا بـ 132 مسكنا ومتجرا، وتسبّبت بأضرار طالت 64 مسكنا وثلاثة متاجر و20 إسطبلا في بيلاجيك.

وتواصل خدمة الإطفاء التصدّي للنيران في محافظتي إزمير ومانيسا حيث طال حريق غابات ومساكن ومناطق صناعية.

واندلع حريق حرجي الاثنين بالقرب من وسط مدينة هاتاي، ما أثار حالة من الذعر في أوساط السكان، بحسب وسائل إعلام تركية.

وأفاد محافظ إزمير سليمان إلبان، أمس الأحد، بأن الحريق الذي اندلع في محافظته حوالى الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش انتشر بسرعة بسبب رياح عاتية تراوحت سرعتها بين 70 و117 كيلومترا في الساعة.

اجتاحت حرائق الغابات المناطق الساحلية في تركيا في السنوات الماضية مع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف في فصل الصيف، وهو ما يربطه العلماء بتغير المناخ.