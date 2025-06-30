الجمارك: ضبط 866 كلغ من الكبتاغون مخبأة بطريقة احترافية داخل شحنة ترانزيت من سوريا

أعلنت ​مديرية الجمارك العامة​ أنّ "نتيجةً للتّنسيق والتّعاون بين وزارة المالية- مديريّة الجمارك العامّة- شعبة مكافحة المخدّرات ووزارة الدّاخليّة السّعوديّة ممثّلةً بالمديريّة العامّة لمكافحة المخدّرات، الّتي زوّدت بمعلومات عن شحنة قادمة من ​سوريا​ بطريقة الترانزيت، والاشتباه أنّها قد تحتوي على ممنوعات، تمّ رصد الشّاحنة السّوريّة وتحديد موقعها".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "تمّ توقيف الشّاحنة، الّتي عُثر بداخلها على كميةّ 866 كيلوغرامًا كوزن إجمالي من ​الكبتاغون​، مخبّأة بطريقة احترافيّة داخل أدوات مائدة من زجاج وبورسلان"، لافتةً إلى أنّه "تمّ توقيف "ح. ك." وهو سوري الجنسيّة، والعمل جار لملاحقة باقي المتورّطين بإشراف القضاء المختص".