البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا

اعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الرئيس دونالد ​ترامب​ سيوقع اليوم الاثنين على أمر تنفيذي ينهي العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. ولفتت ليفيت في مؤتمرها الصحافي اليومي، الى إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني "رضخ" لدونالد ترامب، بعد أن أسقطت كندا ضريبة على شركات التكنولوجيا الأميركية دفعت الرئيس الأميركي إلى إلغاء المحادثات التجارية. واوضحت بان "الأمر بسيط للغاية. لقد رضخ رئيس الوزراء كارني وكندا للرئيس ترامب والولايات المتحدة".

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