الشيخ قاسم: لا تقولوا لنا سلموا لهم لأنهم ظلمة طواغيت يريدون ان يتحكموا بمصير البشرية

اشار الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى ان هذه الارض ستبقى عزيزة كريمة محررة، والاحتلال اعتداء وغصب ولا نقبل بالغصب، ولا تقولوا لنا سلموا لهم لأنهم ظلمة طواغيت يريدون ان يتحكموا بمصير البشرية، ولا تقولوا لنا لا تدافعوا لأنها ارضنا وعزتناومستقبل اجيالنا.
وشدد الشيخ قاسم في كلمة له خلال احياء ليالي عاشوراء في مجمع سيد الشهداء، على اننا في موقع الدفاع في مواجهة محتل وفي مواجهة عدوان أميركي إسرائيلي، وسنعمل لحقنا والآخرون لا يستطيعون منعنا من حقنا خدمة لمصالحهم، والذي يأخذنا الى المجهول هو الذي لا يقول لا للإحتلال، مؤكدا بان أميركا تحاول تدمير الحياة العزيزة لشعوب العالم ومن حقنا أن ندافع.
واردف "نحن على حق ولن ندع الاحتلال يستقر، ونحن واياكم نتفاهم على كل التفاصيل وما يزعجكم نجد له حلاً لكن لا تكونوا مع الاعداء، ندعوكم في لبنان الى ان تقدموا وطنيتكم ولا تساعدوا اميركا واسرائيل على مشاريعهم".
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