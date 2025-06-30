"النشرة": قتيل وجريح نتيجة انقلاب سيارة على أوتوستراد الزهراني عند مفرق درب السيم

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بـ"مقتل الشّاب "ن. ع" وإصابة آخر كان برفقته، نتيجة انقلاب سيّارة على أوتوستراد الزهراني باتجاه صيدا مفرق درب السيم عند مفرق درب السيم".

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