الأرصاد الجوية: طقس صيفي يسيطر على لبنان بالأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتادًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط خلال الأيّام المقبلة، مع درجات حرارة ضمن معدّلاتها الموسميّة، ورياح ناشطة شمال وشرقي البلاد"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 20 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة". وحذّرت من "خطر تجدّد الحرائق في المناطق الشّرقيّة والشّماليّة بسبب الرّياح".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الثّلثاء قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق السّاحليّة والجبليّة، وتبقى دون تعديل في الدّاخل، كما تشتدّ سرعة الرّياح في المناطق الشّرقيّة وتلامس سرعتها الـ60 كلم/ساعة".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الأربعاء قليل الغيوم، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة في الدّاخل بينما تنخفض بشكل إضافي وطفيف في المناطق السّاحليّة والجبليّة، ويتكوّن الضّباب على المرتفعات، كما تنشط الرّياح في المناطق الشّرقيّة والشّماليّة".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الخميس غائم جزئيًّا، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على السّاحل حيث تصبح دون معدّلاتها الموسميّة، بينما تستقر في الدّاخل وترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبليّة، كما يتكوّن الضّباب الكثيف على المرتفعات، وتسوء معه الرّؤية؛ وتنشط الرّياح أحيانًا".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الجمعة غائم جزئيًّا، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وضباب كثيف على المرتفعات، ويُتوقّع تساقط رذاذ بشكل متفرّق خلال فترة الظّهيرة".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة شماليّة غربيّة إلى شماليّة نهارًا وجنوبيّة شرقيّة ليلًا، وناشطة شمال وشرقي البلاد، سرعتها بين 20 و60 كم/س، الانقشاع متوسّط إجمالًا على السّاحل ويسوء أحيانًا على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 55 و70%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج إلى مائج أحيانًا؛ وحرارة سطح المياه 27 درجة مئويّة".