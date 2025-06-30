كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "النّائبة العامّة الماليّة بالإنابة القاضية دورا الخازن أصدرت إشارة في ملف كازينو لبنان، بتوقيف رئيس مجلس إدارة شركة "​Betarabia​" جاد غاريوس، وهو موقوف الآن لدى أمن الدولة".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": الخازن أصدرت إشارة بتوقيف رئيس مجلس إدارة "Betarabia" وهو موقوف الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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