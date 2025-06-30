"حماس": الاحتلال يمعن في وحشيته بحق أسرانا ويجب التدخل على كل المستويات للضغط عليه

لفتت "حركة المقاومة الإسلاميّة- ​حماس​"، إلى أنّ "الاحتلال لا يزال يمعن في وحشيّته وساديّته بحقّ أسرانا البواسل، منتهجًا كل وسائل القتل والتّنكيل، حيث ارتقى الأسير لؤي فيصل نصر الله (22 عامًا) من جنين، في مستشفى سوروكا الإسرائيلي صباح اليوم، بعد نقله من سجن النّقب الصّحراوي بعد تدهور صحته؛ نتيجة التّعذيب والظّروف القاسية الّتي يتعرّض لها داخل السّجن".

وحذّرت في بيان، من "كارثيّة الأوضاع الّتي يحياها أسرانا داخل السّجون، في ظلّ استمرار الاحتلال وإدارة سجونه الفاشيّة في انتقامهم وتنكيلهم بالأسرى، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانيّة، وانتهاجهم للإهمال الطبّي كأداة للقتل البطيء".

وأكّدت الحركة أنّ "هذه الجريمة وما سبقها من جرائم قتل للأسرى داخل السّجون، تستوجب التدخّل على المستويات الرّسميّة والشّعبيّة الحقوقيّة كافّة، للضّغط على الاحتلال وإسناد أسرانا، في ظلّ ما يتعرّضون له من وحشيّة وإجرام".