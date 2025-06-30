المحكمة الجنائية الدولية تعلن عن حادث أمن سيبراني جديد

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن رصد واحتواء "حادث جديد متطوّر وموجّه للأمن السيبراني" وقع نهاية الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة أن "هذا الحادث، وهو الثاني من نوعه الذي تتعرّض له المحكمة الجنائية الدولية في السنوات الأخيرة، رُصد بسرعة وتمّ تأكيده واحتواؤه بفضل آليات الإنذار والاستجابة" التابعة للمؤسسة القضائية.
واوضح ناطق باسم المحكمة لوكالة "فرانس برس"، إنه يتعذّر عليه تقديم توضيحات بشأن وقت وقوع الحادث.
وأشارت الهيئة إلى أن "تحليلا للأثر على صعيد المحكمة هو قيد الإجراء وقد اتّخذت تدابير للحدّ من الآثار".
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