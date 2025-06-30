الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال الأوكراني احتجاجًا على تصريحات مسؤولين أوكرانيين

ذكرت "وكالة الجمهوريّة الإسلاميّة للأنباء- إرنا"، أنّ "احتجاجًا على التّصريحات غير الملائمة لبعض المسؤولين الأوكرانيّين الرّسميّين تجاه عدوان الكيان الصّهيوني وأميركا على إيران، استدعى رئيس الدّائرة الأولى لأوراسيا في وزارة الخارجية الإيرانية شهرام فرسائي، القائم بالأعمال الأوكراني لدى طهران، لتبليغه احتجاج إيران الشّديد بهذا الخصوص".
وأوضحت أنّ "رئيس الدّائرة سلّم القائم بالأعمال الأوكراني مذكّرة احتجاج إيران، وقال إنّ المسؤولين الأوكرانيّين وبدعهم العدوان العسكري للكيان الصّهيوني، يكونون قد ضربوا عرض الحائط الالتزامات القانونيّة الدّوليّة لأوكرانيا فيما يخصّ احترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتّحدة، وكذلك معاهدات جنيف الأربع، وأيّدوا الجرائم النّكراء الّتي اقترفها النّظام العنصري الإسرائيلي؛ وهذا يضع على كاهل الحكومة الأوكرانيّة مسؤوليّةً دوليّة".
وأشارت "إرنا" إلى أنّ "في جلسة الاستدعاء، تمّ تذكير القائم بالأعمال الأوكراني بتداعيات تكرار هذه المواقف العدائيّة والاستفزازيّة للنّظام الأوكراني ضدّ إيران. وأكّد القائم بالأعمال أنّه سيبلّغ حكومة بلاده بالاحتجاج الإيراني هذا بأسرع ما يمكن".
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