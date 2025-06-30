سلطات الصين قررت الاستئناف المشروط لاستيراد المأكولات البحرية من اليابان

رفعت الصين حظرًا على واردات المأكولات البحريّة من معظم المناطق اليابانيّة، عقب نزاع مع طوكيو استمر لسنوات، حول طريقة تصريف المياه المعالَجة من محطّة فوكوشيما النّوويّة.
وأوضحت الإدارة العامّة للجمارك الصّينيّة في بيان، أنّ عمليّة رصد طويلة لعيّنات من المياه الملوّثة نوويًّا من فوكوشيما "لم تظهر أي عيوب"، لافتةً إلى أنّ الصّين قرّرت على ضوء ذلك "الاستئناف المشروط" لاستيراد المأكولات البحريّة من اليابان، باستثناء عشر محافظات من أصل 47، بينها فوكوشيما وطوكيو اللتان لا تزال مشمولتَين بالحظر.
واعتبر وزير الزّراعة الياباني شينجيرو كويزومي، أنّ الخطوة الصّينيّة "إنجاز كبير".
وكانت قد بدأت اليابان تدريجيًّا بتصريف المياه المعالجة لمحطّة فوكوشيما النّوويّة في المحيط الهادئ عام 2023، والّتي تعرّضت لأضرار بالغة جرّاء زلزال وتسونامي ضرب البلاد في العام 2011.
مع الإشارة إلى أنّ زلزال 2011 تسبّب بانصهار ثلاثة من المفاعلات الستّة في محطّة فوكوشيما.
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