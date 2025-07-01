مجلس الأمن جدد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان لـ6 أشهر

اعتمد ​مجلس الأمن الدولي​ القرار رقم 2782 بإجماع أعضائه الـ15، الّذي يقضي بتجديد ولاية قوّة الأمم المتّحدة لمراقبة فضّ الاشتباك (أوندوف) لمدّة ستّة أشهر. وصوّت أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح في اجتماع عُقِد صباح اليوم الاثنين. وذكرت الأمم المتّحدة أنّ "قوّة "أوندوف" كانت قد أُنشئت في 31 أيّار 1974، عندما ازدادت حالة عدم الاستقرار في إسرائيل وسوريا، وازدادت كثافة إطلاق النّار في أوائل آذار 1974، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 350 (1974) لمتابعة اتفاق فضّ الاشتباك بين القوّات الإسرائيليّة والسّوريّة في ​الجولان​. ومنذ ذلك الوقت، استمرّت القوّات بعملها في المنطقة لمتابعة وقف إطلاق النّار بين القوّات الإسرائيليّة والسّوريّة، وللإشراف على تنفيذ اتفاق فضّ الاشتباك".

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